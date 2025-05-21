Укроборонпром і KNDS Belgium SA домовились про спільне комплектування боєприпасів

Одне з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" уклало меморандум про співпрацю з компанією KNDS Belgium SA.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Підприємства хочуть організувати спільне комплектування боєприпасів середнього калібру, які використовуються в автоматичних гарматах для ураження живої сили, легкої бронетехніки та повітряних цілей, що летять низько.

"Ми поступово розширяємо географію наших міжнародних партнерств, шукаємо та знаходимо нові напрямки взаємодії. Це йде на користь Силам оборони України та нашому оборонно-промисловому комплексу, який прагне інтегруватися у глобальну зброярську промисловість країн НАТО", – коментує генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

У концерні пояснили, що KNDS Belgium – це відомий у світі проєктувальник і виробник широкого асортименту боєприпасів. Компанія постачає продукцію для НАТО, бельгійської армії та багатьох інших країн.