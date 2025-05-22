ПФУ: Українці, яки отримали шкоду життю та здоров’ю через військову агресію рф, можуть отримати грошову допомогу

Українці можуть отримати від держави одноразову грошову допомогу у сумі від 200 тис. грн у 2025 році. Кошти надають у випадку наявності підтвердження факту отримання шкоди життю та здоров’ю у зв'язку з військовою агресією рф.

Про це інформує пресслужба одного з регіональних управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

У фонді розповіли, що відповідне питання регулює закон №2980-IX "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України від 20 березня 2023 року".

Правом на виплати наділені громадяни, які є працівниками об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовці, посадовці місцевого самоврядування, які отримали інвалідність у зв’язку з пораненням через військову агресію після 24 лютого 2022 року.

Розміри грошової допомоги у 2025 році наступні:

особи з інвалідністю першої групи - 800 тис. грн;

особи з інвалідністю другої групи - 500 тис. грн;

особи з інвалідністю третьої групи - 200 тис. грн;

у разі загибелі/смерті - 1 млн грн.

Громадяни, які мають право на призначення і виплату допомоги за шкоду життю та здоров’ю, можуть реалізувати його упродовж трьох років з дня його виникнення.

Для цього необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду дистанційно чи особисто.