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Начальник ювенальної поліції: В Україні зафіксовано близько 50 звернень від дітей, які повідомили про спроби вербування

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В Україні правоохоронці зафіксували вже близько 50 звернень від дітей, які повідомили про спроби вербування росіян.

Про це розповів начальник ювенальної поліції України Василь Богдан в ефірі телемарафону.

За його словами, поліція отримала близько 50 таких скарг від дітей. Вони розповіли, що через месенджери та соцмережі невідомі особи з вигаданих акаунтів агітували до підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації.

У поліції попередили, що спочатку дітям можуть пропонувати виконувати легкі завдання на кшталт збору інформації про розташування військових об'єктів або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ або містять елементи пропаганди росії, а потім уже можуть пропонувати складніші завдання.

Тому Нацполіція спільно з СБУ реалізує інформаційну кампанію по всій Україні.

СБУ, Богдан, діти, вербування
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