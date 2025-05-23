Начальник ювенальної поліції: В Україні зафіксовано близько 50 звернень від дітей, які повідомили про спроби вербування

В Україні правоохоронці зафіксували вже близько 50 звернень від дітей, які повідомили про спроби вербування росіян.
Про це розповів начальник ювенальної поліції України Василь Богдан в ефірі телемарафону.
За його словами, поліція отримала близько 50 таких скарг від дітей. Вони розповіли, що через месенджери та соцмережі невідомі особи з вигаданих акаунтів агітували до підпалів авто військових, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури, а також збору різної інформації.
У поліції попередили, що спочатку дітям можуть пропонувати виконувати легкі завдання на кшталт збору інформації про розташування військових об'єктів або розклеювання листівок, які дискредитують ЗСУ або містять елементи пропаганди росії, а потім уже можуть пропонувати складніші завдання.
Тому Нацполіція спільно з СБУ реалізує інформаційну кампанію по всій Україні.
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