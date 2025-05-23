Свириденко: З початку дії програми «єОселя» кредити на купівлю житла оформили понад 17 тисяч українських сімей

З початку дії державної іпотечної програми «єОселя» кредити на купівлю житла оформили понад 17 тисяч українських сімей.
Про це повідомила глава Мінекономіки Юлія Свириденко, її цитує пресслужба Кабміну.
Вона розповіла, що загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн. Так, лише з початку цього року українці придбали 1274 об'єкти первинного ринку, 902 квартири на вторинному ринку та 174 приватні будинки.
Найактивніше програмою користуються військовослужбовці та працівники сектору безпеки – понад 8 900 осіб (52%).
Лідери за кількістю придбаного житла:
«17 тисяч кредитів, близько 11 тисяч дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі – такими є результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року все більше людей купують житло саме в новобудовах. Якщо торік їх було 33%, то цього року – майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється», – наголосила Юлія Свириденко.
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