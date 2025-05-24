Агенція оборонних закупівель отримала право фінансувати додаткові послуги, пов’язані з оборонними контрактами

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» отримало право фінансувати додаткові послуги, пов’язані з виконанням оборонних контрактів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони із посиланням на зміни, внесені Кабінетом міністрів до відповідного Порядку, передає Укрінформ.
Як зазначається, оновлений документ дозволяє підприємству, зокрема, спрямовувати бюджетні кошти на оплату митних платежів, логістичних, брокерських, агентських і транспортно-експедиційних послуг, комісійних витрат і витрат, пов'язаних із відкриттям та веденням рахунків в іноземних банках.
Директор Департаменту політики закупівель оборонного відомства Гліб Канєвський зазначив, що на сьогодні АОЗ має в роботі 30 контрактів з іноземними виробниками із 13 країн світу.
За його словами, ухвалена Кабміном постанова дозволить реалізовувати міжнародні проєкти із закупівлі боєприпасів та озброєння у світових виробників і забезпечити їхню логістику на території Європейського Союзу.
Очікується, що розширення повноважень агенції прискорить процес оборонних закупівель, особливо за кордоном, що безпосередньо впливає на обороноздатність України.
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