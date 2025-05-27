раск: російську будівельну галузь може накрити хвиля банкрутств

Хвиля банкрутств може накрити російську будівельну галузь, що зіткнулася з кризою через скасування масової іпотеки, високу ключову ставку центробанку і падіння попиту. Про це заявив гендиректор рейтингового агентства будівельного комплексу рф (раск) федір виломов російському виданню "ріа новості".

"За нашими оцінками, близько 20-25% забудовників мають високі фінансові ризики, які цілком можуть реалізуватися якщо не цього, то наступного року. Це здебільшого малі регіональні забудовники, великих серед них немає", – зазначив Виломов.

За його словами, кредитори деяких російських компаній вже готуються порушувати справи про банкрутство.

У першому кварталі 2025 року в росії було запущено на 24% менше нових проєктів, аніж рік тому. Найсильніше падіння – у москві та підмосков’ї: кількість нових об’єктів там зменшилася вдвічі.

Загалом по країні з січня до квітня забудовники ввели в експлуатацію на 13,8% менше житла, пише The Moscow Times.

Падіння галузі пов’язане з різким зростанням відсоткових ставок. центробанк рф підвищив ключову ставку до 21%, а банки – ставку за іпотекою до 30%. У таких умовах видання іпотеки впали на 45% у перші чотири місяці 2025 року.

Попит на новобудови теж зменшився. З січня до квітня у рф продали 7,1 млн квадратних метрів житла – на 10% менше, ніж торік.

Водночас у грошовому еквіваленті продажі зросли на 7% – завдяки активному продажу елітного житла в москві.

Ще одна проблема російських будівельних компаній – борги. Забудовники накопичили кредити на $58 млрд (4,6 трлн рублів), переважно з плаваючою відсотковою ставкою, що зростає разом із ключовою ставкою центробанку рф.

Експерти прогнозують, що третина компаній стане збитковою вже у 2025 році.

У відповідь на ситуацію кремль готує програму тимчасового субсидування відсоткових ставок за кредитами, особливо для будівництва в малих містах. Під неї можуть потрапити об’єкти з термінами здачі до 2026 року.