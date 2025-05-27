Сибіга: Україна повинна ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони

Україна повинна ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. Однак Європа без США не може мати ефективну архітектуру безпеки. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіга в інтерв'ю Liberation.
Журналісти запитали у Сибіги, чи обговорює Україна з партнерами сценарій, за якого США вийдуть з мирних перемовин. На це міністр відповів, що не вірить в ефективну архітектуру безпеки в Європі без США, і що подібні сценарії не обговорюються.
"Україна має ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. У нас є можливість прискорити цей процес. У ширшому сенсі це також стосується самодостатності Європи. Вона бере на себе дедалі більше відповідальності за власну безпеку", - заявив Сибіга.
За його словами, збільшення оборонних бюджетів у європейських країнах і країнах НАТО - це незворотний процес.
"росія не зникне. Це екзистенційна загроза для Європи, і треба виходити з цього факту, подобається нам це чи ні. Треба бути до цього готовими. У деяких країнах вважають, що Україна перебуває на межі військового краху. Це неправда. Ми не програємо, а росія не перемагає", - зауважив міністр.
Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення в Україну росія переживає глибокі економічні потрясіння. Адже один день війни обходиться росіянами у майже мільярд доларів.
"Санкції є болючими. За три роки росія не досягла жодної стратегічної мети в її агресії проти України. Потрібно розуміти силу України. Економіка працює, державний апарат - також. Ми відновили зернові коридори в Чорному морі й обмежили можливості російського флоту. Ми справді демонструємо безпрецедентну мужність, героїзм і стійкість", - відповів Сибіга.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023