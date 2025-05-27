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Сибіга: Україна повинна ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони

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Україна повинна ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. Однак Європа без США не може мати ефективну архітектуру безпеки. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіга в інтерв'ю Liberation.

Журналісти запитали у Сибіги, чи обговорює Україна з партнерами сценарій, за якого США вийдуть з мирних перемовин. На це міністр відповів, що не вірить в ефективну архітектуру безпеки в Європі без США, і що подібні сценарії не обговорюються.

"Україна має ставати дедалі більш самодостатньою в питаннях оборони. У нас є можливість прискорити цей процес. У ширшому сенсі це також стосується самодостатності Європи. Вона бере на себе дедалі більше відповідальності за власну безпеку", - заявив Сибіга.

За його словами, збільшення оборонних бюджетів у європейських країнах і країнах НАТО - це незворотний процес.

"росія не зникне. Це екзистенційна загроза для Європи, і треба виходити з цього факту, подобається нам це чи ні. Треба бути до цього готовими. У деяких країнах вважають, що Україна перебуває на межі військового краху. Це неправда. Ми не програємо, а росія не перемагає", - зауважив міністр.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення в Україну росія переживає глибокі економічні потрясіння. Адже один день війни обходиться росіянами у майже мільярд доларів.

"Санкції є болючими. За три роки росія не досягла жодної стратегічної мети в її агресії проти України. Потрібно розуміти силу України. Економіка працює, державний апарат - також. Ми відновили зернові коридори в Чорному морі й обмежили можливості російського флоту. Ми справді демонструємо безпрецедентну мужність, героїзм і стійкість", - відповів Сибіга.

Сибіга
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