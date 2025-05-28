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Гринчук: Україна має 22 родовища корисних копалин, які ЄС вважає критично важливими

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Україна капітально переглядає свій сектор корисних копалин, який постраждав через три роки війни, у надії розкрити потенціал і залучити мільярди доларів інвестицій від угоди про корисні копалини зі США, заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Країна має родовища 22 з 34 корисних копалин, які ЄС вважає критично важливими для таких галузей, як оборона, високотехнологічне обладнання та зелена енергетика, а також феросплавів, дорогоцінних та кольорових металів, що використовуються у будівництві, та деяких рідкісноземельних елементів.

Проте більшість сектора недостатньо розвинена, обтяжена бюрократією радянських часів та відсутністю інвестицій, пише видання.

Після місяців напружених переговорів України і США в квітні домовилися про угоду щодо корисних копалин, яку активно просував президент США Дональд Трамп.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук заявила Reuters, що Україна сподівається, що фонд значно збільшить потенціал мінерально-сировинної промисловості, зазначивши, що видобуток є капіталомістким та довгостроковим завданням.

"Зараз частка нашого сектору природних ресурсів у валовому внутрішньому продукті становить 4%, але потенціал набагато більший", - сказала вона ввечері в понеділок, не даючи прогнозів.

"Ми справді сподіваємося, що угода приверне більше уваги до цього сектору та зробить іноземні інвестиції більш зрозумілими та привабливими", - зазначила міністр.

"На тлі того, як війна все ще триває, "близько половини мінеральних багатств країни та п'ята частина її території зараз перебувають під російською окупацією", пише видання. Україна, як зазначає видання, "втратила більшу частину своїх вугільних родовищ, а також деякі родовища літію та марганцю та інших корисних копалин".

Гринчук підрахувала, що сектор зазнав збитків обсягом близько 70 трильйонів гривень (1,7 трильйона доларів) через окупацію української території та бойові дії вздовж лінії фронту завдовжки понад 1000 км, пише видання.

За її словами, Україна оновила свою стратегію в секторі ресурсів наприкінці минулого року і тепер зосередилася на покращенні доступу до інформації та даних про геологорозвідку, скорочення бюрократії та завершення списків критично важливих та стратегічних корисних копалин, які мають вирішальне значення для економіки, зазначає видання.

Ця робота також є частиною зусиль України щодо зближення з ЄС, до якого Україна сподівається приєднатися у 2030 році, пише видання.

Гринчук
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