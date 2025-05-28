Експерт: Влітку є ймовірність відключень світла по 2-3 години щодоби

Ситуація в енергетичному секторі влітку залишатиметься стабільною, якщо вдасться уникнути масштабних ракетних ударів з боку росії.

Влітку є ймовірність відключень світла по 2-3 год. щодоби. Про це в етері Еспресо розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

На його думку, це не велика ймовірність, але вона існує.

"Питання накопичення газу у нашій газотранспортній системі є номер один для держави. У цьому питання дуже активно нам намагається допомогти Норвегія. З газом в Україні все буде добре. Щодо електроенергії ситуація дуже непогана. В цьому питанні я завжди говорив, що нас чекає повний колапс. Наразі таких перспектив немає, звісно якщо нас не будуть обстрілювати так, як це було три останні ночі. Відповідно до цього ми матимемо чітке електропостачання. Втім, є невелика ймовірність незначних відключень влітку по 2-3 години щодоби. Однак, якщо це й відбудеться, значно вплинути на нашу націю це не зможе", - пояснив Ігнатьєв.

За словами експерта, споживання нафтових продуктів в Україні буде зростати.

"По нафті споживання продукції за прогнозами буде збільшуватись. Відповідно будуть більше працювати наші нафтопереробні заводи. Якщо підсумувати загально ситуацію в енергетичному секторі, то без значних обстрілів, ситуація залишиться стабільною і без значних змін", - додав він.