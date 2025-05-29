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Мерц: Німеччина зможе допомогти Україні з функціонуванням Starlink

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що країна зможе допомогти Україні з функціонуванням Starlink.

ФРН профінансує значну частину покриття супутникової системи. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Gazeta.ua.

Він також запевнив, що Німеччина і надалі розширюватиме свою військову підтримку України.

"У цьому контексті (продовження військової допомоги Україні - ред.) хочу наголосити на новому елементі: ми фінансуємо значну частину покриття системи Starlink в Україні", - сказав Мерц.

Мерц
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