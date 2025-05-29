Експерт: Потреба в ліках для пацієнтів з розсіяним склерозом бюджету забезпечена лише на 20%

Потреба в ліках для пацієнтів з розсіяним склерозом (РС) за рахунок бюджету забезпечена лише на 20%, для їх закупівлі необхідне збільшити фінансування, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновник БО "99 Проблемс" ім. Олексія Середи, яка об’єдную таких пацієнтів, Антон Кулагін.
За його словами, станом на 30 квітня 2025 року в Україні в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 33 785 пацієнтів з РС, зокрема 224 дитини.
При цьому через відсутність маршруту пацієнта потреба на ліки була подана тільки для 10 028 пацієнтів, а профінансована орієнтовно для 6718 через квотове фінансування всіх закупівель.
"Через це дуже важливо, щоб Верховна Рада підтримала законопроєкт 13 308 про збільшення фінансування закупівель ліків на 8,6 млрд грн", - сказав він.
30 травня в світі відзначають Всесвітній день Розсіяного склерозу, мета якого є збільшення поінформованості суспільства та привернення уваги до потреб людей з цим діагнозом. Розсіяний склероз - невиліковне прогресуюче аутоімунне захворювання центральної нервової системи, прогресування якого заповільнюється тільки постійним прийомом терапії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023