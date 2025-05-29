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Умєров: В Україні почнуть виробляти виробництво ракетних систем IRIS-T

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Україна домовилась з німецькою компанією Diehl Defence про виробництво ракетних систем IRIS-T і ракет до них на 2,2 млрд євро. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2,2 мільярда євро", - повідомив він.

Як повідомляли Українськi Новини, у березні Умєров повідомив, що Міністерство оборони України підписало із виробником систем ППО IRIS-T німецькою компанією Diehl Defence меморандум, який передбачає збільшення в три рази постачання зенітно-ракетних комплексів та ракет до них.

У квітні Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий оборонний пакет допомоги для України, який зокрема містить чотири зенітні ракетні системи Iris-T та 300 ракет для цієї системи; 30 ракет до систем Patriot. Пісторіус також зазначив, що в майбутньому Україна отримає додаткові системи Iris-T.

У середині грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T.

Умєров, IRIS-T
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