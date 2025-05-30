НБУ: Набуваючи членство в ЄС ми набуваємо зобов'язання в майбутньому перейти на євро

Замголови Національного банку Сергій Ніколайчук вважає, що майбутня можлива зміна курсоутворюючої валюти з долара на євро навряд відобразиться на житті українців чи бізнесу.
Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine, передають Українські Новини.
"У нас історично склалося, що набагато більшу вагу мав долар США у порівнянні з іншими валютами. Коли ми говоримо про наше майбутнє, а це членство в ЄС. Набуваючи це членство ми набуваємо зобов'язання в більш далекому майбутньому перейти на євро… Природньо буде, що в певний момент ми маємо змінити курсоутворюючу валюту з долара до євро", - сказав Ніколайчук.
Він додав, що в НБУ вивчають це питання.
"Ми досліджуємо досвід інших країн, таких як Молдова, яка минулого року здійснила подібний перехід. На сьогоднішній день питання щодо розгляду в короткостроковій перспективі такого переходу воно не стоїть. Це матиме певні наслідки до того, як ми проводитимемо свою валютно курсову політику. Але не має суттєво відобразитися на житті простих громадян, чи навіть для бізнесу наслідки будуть навряд матеріальними", - підкреслив Ніколайчук.
За його словами, останні місяці частка євро в структурі міжнародних резервів НБУ коливається досить суттєво. І це залежить від того, які транші отримує Мінфін від міжнародних партнерів, зокрема, від ЄС. Адже ці кошти включаються в міжнародні резерви.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023