НБУ: Частка держави в банківському секторі має зменшитись як через приватизацію, так і через інші варіанти

Частка власності держави в капіталі банків, які працюють в Україні, з часом має зменшитись. Це може статися, зокрема, через приватизацію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв’ю заступника голови правління НБУ Сергія Ніколайчука для видання Forbes.ua.

Висока частка банків із державним капіталом на банківському ринку України погіршує конкуренцію в секторі. Відповідно, це погіршує монетарну трансмісію. В той же час конкуренція за ресурс покращує трансмісію, говорить Сергій Ніколайчук.

Тому, переконує він, Національний банк України інституційно поділяє плани уряду і Міністерства фінансів зменшити питому вагу держбанків хоча б до 25%. За його словами, війна ці плани відтермінувала, але публічна риторика залишається незмінною.

"Частка держави в банківському секторі має зменшитись як через приватизацію, так і, можливо, через інші варіанти. Як-от участь інституційних або приватних інвесторів в капіталі держбанків", – говорить Сергій Ніколайчук.

Він також нагадав, що в 2024 році було змінено закон про приватизацію державних банків. Це свідчить про те, що перспектива приватизації держбанків набирає реалістичних обрисів.

Навіть під час війни банківський сектор залишається високоприбутковим та ефективним, констатує заступник голови правління НБУ.