Для українців місячний ліміт на грошові перекази зменшено

З 1 червня 2025 року в Україні набули чинності нові обмеження на карткові грошові перекази.

Про це свідчить Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, передають Українські Новини.

Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшено зі 150 тис. до 100 тис. гривень на місяць.

Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць, ліміт не змінюється.

Обмеження також стосуються переказів IBAN.

Особи, які отримують офіційні доходи понад вказані суми, зможуть переказувати суми, які відповідають їх доходам.

Також ліміти не стосуватимуться волонтерів і благодійні організації, а також клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Дропи – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками.