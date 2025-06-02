Для українців місячний ліміт на грошові перекази зменшено

З 1 червня 2025 року в Україні набули чинності нові обмеження на карткові грошові перекази.
Про це свідчить Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, передають Українські Новини.
Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшено зі 150 тис. до 100 тис. гривень на місяць.
Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць, ліміт не змінюється.
Обмеження також стосуються переказів IBAN.
Особи, які отримують офіційні доходи понад вказані суми, зможуть переказувати суми, які відповідають їх доходам.
Також ліміти не стосуватимуться волонтерів і благодійні організації, а також клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.
Дропи – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023