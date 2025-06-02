Українці підняли планку до захмарних висот: Ізраїльський аналітик про операцію СБУ "Павутина"

Удари СБУ по російських аеродромах 1 червня стали найбільшою атакою на російську стратегічну авіацію, пишуть військові експерти.

Операцію СБУ "Павутина" аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке назвав наймасштабнішою атакою, коли-небудь здійсненою проти стратегічних ядерних сил росії.

"російська відповідь, найімовірніше, буде нищівною", - написав він на платформі X.

Німецький військовий експерт Ніко Ланґе вважає, що "скорочення кількості стратегічних російських бомбардувальників - це чиста вигода для безпеки Німеччини та Європи".

Ізраїльський аналітик Ігаль Левін назвав операцію СБУ "поза межами можливого", додавши, що її "складно з чимось порівняти".

"Українці, звісно, підняли планку до захмарних висот", - написав він у Telegram.

Український експерт Віталій Глагола оприлюднив відео одного з ударів і написав, що це "найпотужніший удар по російській авіації з початку війни".

Кореспондент британської газети Financial Times Крістофер Мюллер опублікував записи трансляції нападів і повідомив, що на них чути голос голови СБУ Василя Малюка.

російський Telegram-канал "Записки ветерана" інцидент назвав "російським Перл-Харбором".

"Якщо щось буде знищено, то одним із компонентів російської ядерної тріади є повітряна тріада. Сьогодні на аеродромах знищували носії стратегічної ядерної зброї, - пише він. "Ворог вже дійшов до Мурманська та Іркутська, чого не сталося навіть під час Великої Вітчизняної війни", - скаржаться росіяни.

За даними РБК-Україна, в результаті операції СБУ, яку особисто координував очільник служби Василь Малюк, було уражено понад 40 літаків, включаючи А-50, Ту-95МС і Ту-22М3. Загальні втрати російської авіації оцінюють у понад $2 млрд.

Telegram-канал Fighterbomber, пов’язаний із ВКС рф, заявив, що дрони запускалися з мінімальної відстані, тож російська ППО - Панцирі, С-300 - не змогла зреагувати. Автор назвав цю атаку "чорним днем для дальньої авіації росії".