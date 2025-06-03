Bloomberg: Акції європейських оборонних компаній почали стрімко зростати

Після того, як Велика Британія у понеділок оприлюднила плани розбудови підводного флоту і зміцнення ядерних сил стримування, акції європейських оборонних компаній почали стрімко зростати.
Про це пише Bloomberg.
Зокрема, акції компанії з оборонних послуг Babcock International Group Plc, яка підтримує британський флот підводних човнів, зросли на 6%, що є найвищим показником за останні вісім років.
Велика Британія планує інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів (20 мільярдів доларів) у свою програму ядерних боєголовок та побудувати до 12 підводних човнів.
В інших європейських країнах акції постачальника деталей для танків Renk Group AG зросли на 2,1%, а виробника бронетехніки Rheinmetall AG – на 1,4%. Акції Hensoldt AG, яка спеціалізується на оборонній електроніці, зросли на 8,8%. Ці підприємства стали лідерами індексу Stoxx 600 цього року.
Акції оборонного сектору зросли, оскільки європейські країни зобов'язалися збільшити військові витрати на оборонку.
Акції оборонної промисловості Goldman Sachs Group Inc. у понеділок досягли нового рекордного максимуму, довівши цьогорічний приріст приблизно до 120%.
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