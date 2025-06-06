Рютте: Україна отримає від НАТО додаткову військову допомогу обсягом понад 20 мільярдів євро

Міністри оборони країн НАТО під час зустрічі у Брюсселі погодили рішення про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом понад 20 мільярдів євро.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

«Цього року члени Альянсу вже пообіцяли надати Україні понад 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги. Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії», — заявив Рютте.

На зустрічі також ішлося про новий план інвестицій НАТО, для реагування на зростання глобальних загроз. За словами генсека, союзники мають довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби та 1,5% ВВП на інвестиції в інфраструктуру, оборону та промисловість.

Рютте відзначив підтримку, яку країни-члени НАТО підтвердили напередодні під час засідання контактної групи з питань оборони України.