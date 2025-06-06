Гетманцев: На сьогодні від 30% до 50% загального ринку України знаходиться в "тіні"

Тіньова економіка в Україні залишається однією з найбільш болючих проблем, що заважає стабільному розвитку країни. На сьогодні від 30% до 50% загального ринку України знаходиться в "тіні". У порівнянні з Європою цей показник не перевищує 7%. Про це на своєму YouTube-каналі розповів народний депутат України, голова фінансового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише УНН.

Щорічно через "тіньовий ринок" український бюджет недоотримує 800-900 млрд грн. Серед найприбутковіших та водночас найбільш непрозорих сфер:

тютюнова продукція;

алкогольна продукція;

гаджети та побутова техніка;

аграрний сектор;

гральний бізнес.

"А це ті кошти, які мали б піти на армію, на пенсії, на медицину та освіту тощо. А ще тінь б’є по споживачу, якій отримує неякісний товар. Б’є по бізнесу, який втрачає конкурентоспроможність через "тіньовиків". Врешті решт робить слабкою країну", – пояснив Гетманцев.

Щодня в Україну ввозять контрабандою 5440 гаджетів Apple. Через несплату ПДВ держава втратила 1,8 млрд грн лише за перший квартал 2025 року.

Народний депутат також підкреслив, що коли в Україні відбудеться детінізація, країна зможе: