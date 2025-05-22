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Visual Capitalist: Показник тіньової економіки України становить майже 20% ВВП

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Visual Capitalist: Показник тіньової економіки України становить майже 20% ВВП

Показник тіньової економіки України становить 19,3% ВВП.

Такі дані містяться у інфографіці тіньової економіки всіх країн світу, яку підготувала компанія Visual Capitalist, повідомляє УНІАН.

"Показник України, згідно з наведеними даними, становить 19,3%, тоді як у деяких багатих країнах розміри тіньової економіки оцінюють лише у 5-6% ВВП", - говориться у повідомленні.

До початку повномасштабної війни рівень тіньової економіки в Україні оцінювали у 30%. Серед сфер, де спостерігали певне покращення ситуації називали складське господарство, а також поштову та кур'єрська діяльність, нагадує агентство.

При цьому ситуація в білорусі та рф дуже схожа на українську. Значно краща ситуація із тіньовою економікою у Польщі та країнах Західної Європи.

З інфографіки, зробленої на базі звіту Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, видно що перше місце в загальному заліку посідає африканська Сьєрра-Леоне. Її тіньова економіка становить 64,5% валового внутрішнього продукту. У Нігері та Непалі обсяг тіньової економіки становить понад половину ВВП.

"Світова тіньова економіка щороку генерує трильйони доларів доходу за рахунок злочинної діяльності та інших нереєстрованих транзакцій. У державах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП. Тіньова економіка охоплює багато сфер. Це можуть бути нелегальні підприємства, торгівля наркотиками, операції з готівкою, які проводять поза бухгалтерськими книгами, тощо", - повідомляє УНІАН.

Україна, тіньова економіка
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