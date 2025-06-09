Нардеп: Інформація про відключення мобільного зв’язку під час повітряної тривоги не відповідає дійсності

Інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв'язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності, повідомив заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко, передає УНН.

"До уваги громадян України, та ЗМІ. Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть", - написав він в телеграмі.

Олександр Федієнко закликав не вестися на різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв.

"Залишайтесь працювати з вашим оператором", - зазначив нардеп.