Розвідка: росія хоче створити в рамках БРІКС альтернативну аграрну платформу

росія хоче створити в рамках БРІКС альтернативну аграрну платформу, щоб обійти санкції Заходу. Але таку ідею, зокрема, не підтримують Китай та Індія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України у Facebook.

Як зазначили в СЗР, формальні консультації про зернову біржу в рамках БРІКС росія хоче почати під час петербурзького економічного форуму, який відбудеться 18-21 червня.

"кремль просуває проєкт як інструмент посилення позицій на глобальному аграрному ринку та обхід західних санкцій", - пояснили в розвідці.

Таким чином рф хоче посилити вплив на країни Глобального Півдня. Нова біржа має стати кроком до ширшої товарної платформи для нафти, металів і газу.

Влада рф пропонує, щоб у рамках нового майданчика формувалася "незалежна" ціна на зерно в рамках БРІКС, а також мінімізувати вплив західних трейдерів і долара. Також росія пропонує перейти на розрахунки в національних валютах.

"Однак ініціатива навряд чи отримає реальну підтримку. Китай, Іран, білорусь та Індія поки що утримуються від активної участі через ризики вторинних санкцій і загрозу втратити доступ до ринків. Без їхнього економічного залучення проєкт залишиться декларативним", - підкреслили в розвідці.