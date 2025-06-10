Понад 40% румунів стурбовані, що їх країна може бути втягненою у війну, - опитування

Понад 40% опитаних румунів стурбовані, що Румунія може опинитись втягненою у війну, і ця відповідь суттєво випереджує інші дві топ-причини для занепокоєнь.
Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування INSCOP, що проводилося 26-30 травня.
Майже 41,7% опитаних румунів стурбовані ймовірністю війни, у якій доведеться брати участь Румунії. Цей показник майже утричі вищий, ніж інші найбільші причини для занепокоєння – погіршення здоров’я (15%) та інфляція (майже 15%).
9,2% опитаних сказали про стурбованість "скороченням фундаментальних прав і свобод", 8,2% – стурбованість зниженням доходу, 5,4% – труднощами з працевлаштуванням, 1,6% – погіршенням стану довкілля.
Всього в опитуванні брали участь 1150 респондентів.
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