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Служба зайнятості: З початку літа в Україні збільшується кількість шукачів роботи віком до 18 років

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В Україні з початку літа традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості України.

Зазначається, що наразі у відомстві є 628 вакансій сезонного характеру.

Серед сезонних професій на ринку праці представлені:

  • підсобні робітники,
  • педагоги-організатори,
  • стюардів (послуги в дорозі),
  • плодоовочівники,
  • робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.

Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.

робота, служба зайнятості
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