Служба зайнятості: З початку літа в Україні збільшується кількість шукачів роботи віком до 18 років

В Україні з початку літа традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості України.
Зазначається, що наразі у відомстві є 628 вакансій сезонного характеру.
Серед сезонних професій на ринку праці представлені:
За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.
Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.
Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.
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