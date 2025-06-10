Служба зайнятості: З початку літа в Україні збільшується кількість шукачів роботи віком до 18 років

В Україні з початку літа традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості України.

Зазначається, що наразі у відомстві є 628 вакансій сезонного характеру.

Серед сезонних професій на ринку праці представлені:

підсобні робітники,

педагоги-організатори,

стюардів (послуги в дорозі),

плодоовочівники,

робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.

Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.