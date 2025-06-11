У Празі Сибіга ознайомиться з компаніями, які працюють в Україні

Міністру закордонних справ Андрію Сибізі під час його візиту до Праги представлять потенціал чеських компаній та некомерційних організацій, які працюють в Україні.
Як повідомляється на сайті МЗС Чехії, огляд компаній відбудеться в рамках двосторонньої зустрічі міністра Яна Ліпавського з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який прибуде до Праги на конференцію GLOBSEC.
Компанії представлять ключові проєкти, що підтримують відновлення країни, наприклад, у галузі авіації, енергетики чи водного господарства.
"Мета полягає в тому, щоб показати конкретний внесок чеського ноу-хау та інновацій у галузях, важливих для відновлення України", - йдеться в повідомленні.
Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Сибіга на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні відвідає цього тижня Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+. Як повідомляє МЗС Італії, у четвер, 12 червня 2025 року, під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні відбудеться міністерська зустріч "Веймар плюс", присвячена Україні та європейській безпеці.
Другий важливий захід, в якому братиме участь міністр - форум GLOBSEC у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського. Запланована низка зустрічей, а також виступ Сибіги.
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