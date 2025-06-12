Зеленський: Країни Південно-Східної Європи є однією з головних цілей росії для створення хаосу

росія є основним джерелом загроз для всіх країн Південно-Східної Європи.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вступному слові до учасників саміту «Україна- Південно-Східна Європа», що відбувся сьогодні в Одесі, передає кореспондент Укрінформу.

«Наш регіон є однією з головних цілей росії для створення хаосу. Ми вже бачили це раніше – росія впливала на громадську думку в Румунії. Протягом трьох десятиліть рф намагалася утримати Молдову в нестабільності, щоб повністю підкорити її. Те саме вона намагається зробити у ваших країнах – забрати ресурси, суверенітет, а іноді навіть історію. Саме тому підтримка європейської Молдови, а не проросійських олігархічних сил – це критичне завдання для всіх нас. Те саме стосується і України», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що росія не сприймає Україну як країну – «лише як джерело ресурсів і плацдарм для своїх наступних вторгнень».

«Ми всі в цьому регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування. Сьогодні я пропоную зосередитись на трьох речах: оборона, єдність і реальний розвиток. Ми всі бачимо, що путін не хоче завершення цієї війни. Він вірить, що поки може воювати та домінувати над сусідами, він політично живий. Але незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити росію шукати миру та політичного виживання невоєнними засобами. І це абсолютно можливо», - сказав Президент.

Він, зокрема, нагадав про зміцнення України системами ППО та дронами.

«Ми потребуємо найкращого для України – щоб захищати наші міста, наші регіони від російських атак і щоб росія відчула реальну ціну війни. Системи ППО та дрони – критично важливі», - наголосив глава держави.

Зеленський відзначив, що саміт відбувається в Одесі – місті, яке росія теж прагне знищити.

«Ми зараз у прекрасному місті, але це місто – одна з цілей росії. Вона хоче знищити Одесу так само, як знищила багато інших наших міст і сіл. Звісно, ми потребуємо захисту зараз, але ще більше – довгострокових гарантій, що подібне ніколи не повториться. Тому я закликаю всіх вас розробити гарантії безпеки після завершення цієї війни. Це не просто бажання – це практична необхідність. Від протиповітряної оборони до кіберзагроз – нам потрібні реальні інструменти стримування й реагування», – закликав Зеленський.

Зеленський висловив вдячність партнерам, які взяли участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі, наголосивши, що їхня присутність стала спільним сигналом проти спроб росії дестабілізувати регіон.

"Вдячний усім лідерам і партнерам, які зібралися в Одесі на четвертий саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Ваша присутність стала чітким і спільним сигналом проти спроб росії дестабілізувати наш регіон і послабити суверенітет у Європі", —написав Зеленський у Телеграмі.

Президент наголосив на важливості такого формату співпраці та зауважив, що його потрібно розвивати надалі.

"Попереду ще більше підтримки. Дякуємо, що допомагаєте захищати життя та спільні для всіх нас цінності", — додав Президент.