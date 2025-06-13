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Зеленський: Війна перейшла у фазу, де ключовим фактором стали фінанси

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Війна перейшла у фазу, де ключовим фактором стали фінанси. Це питання наразі актуальне як для України, так і для росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Мені здається, що перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси", - зазначив зеленський.

Президент пояснив, що технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку.

"росіяни борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремося також за фінанси, тому що вже є виробництво, а його не вистачає", - пояснив глава України.

Зеленський
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