Рада ЄС ухвалила рішення про нові мита на агропродукцію з рф та білорусі

Рада Європейського Союзу ухвалила регламент, який запроваджує нові мита на решту сільськогосподарських товарів та певні добрива з росії та білорусі, які досі не були обкладені додатковими митами.

Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

Запровадження цих тарифів буде ретельно контролюватися для забезпечення захисту європейської галузі виробництва добрив та фермерів. Підвищення тарифів на добрива відбуватиметься поступово протягом перехідного періоду тривалістю три роки.

«Ці заходи підвищують нашу економічну безпеку, зменшуючи залежність від росії. Ми ще більше скорочуємо експортні доходи росії», – заявив Міхал Барановський, заступник держсекретаря Міністерства економічного розвитку і технологій Польщі.

Після набрання чинності тарифи ЄС застосовуватимуться до всіх сільськогосподарських продуктів з росії, оскільки інші сільськогосподарські товари вже обкладаються митом.

Нові тарифи застосовуватимуться до товарів, які у 2023 році становили близько 15% усього сільськогосподарського імпорту з росії.

У випадку добрив нові тарифи застосовуватимуться до певних продуктів на основі азоту.

Окрім ослаблення військової економіки росії, нові тарифи допоможуть зменшити залежність ЄС від росії та білорусі, а також сприятимуть диверсифікації та розвитку внутрішнього виробництва.

Очікується, що це дозволить диверсифікувати постачання, забезпечити стабільні поставки добрив і, що найважливіше, зберегти їх доступність для фермерів ЄС.