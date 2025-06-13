Дослідження показало ключові компетенції для працевлаштування ветеранів

Повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя – це складний, але водночас перспективний процес для суспільства.

Досвід, здобутий на війні, формує унікальний набір навичок, які є надзвичайно цінними для ринку праці.

Це підтверджують результати дослідження, проведеного Українським фондом Міністерства ветеранів спільно з компанією robota.ua.

Цікаво, що 70% опитаних назвали головною навичкою, набутою під час військової служби, надання першої медичної допомоги.

Однак аналіз показав, що для успішної адаптації до цивільного життя набагато важливіше мати інші компетенції, зокрема якості лідера, критичне мислення та вміння працювати в команді.

Попри те, 43,7% ветеранів не вважають їх корисними, 42,3% вірять, що це допоможе працевлаштуватися.

Окрім вищезгаданих, військові зазначають інші важливі риси: стресостійкість, відповідальність, здатність працювати під тиском, високу мотивацію та адаптивність.

Багато хто також набуває специфічних технічних навичок, пов’язаних з логістикою, зв’язком, експлуатацією обладнання, що робить їх цінними кадрами для таких сфер як IT, кібербезпека, виробництво.

Дослідження також виявило, що ветерани стикаються з такими проблемами, як потреба в перекваліфікації, психологічна адаптація та стереотипи роботодавців.

Однак бізнес вже активно впроваджує менторські програми та психологічну підтримку, що значно покращує адаптацію.

Інтеграція ветеранів у суспільство є стратегією, яка допоможе відбудовувати та розвивати нашу країну.

Нагадаємо, що дослідження Працевлаштування ветеранів та ветеранок: бар’єри та адаптаційні виклики проводили протягом березня–травня 2025 року.

Опитування охопило понад 300 ветеранів і ветеранoк та роботодавців. Результати містять рекомендації для державного та приватного сектору щодо адаптації людей з військовим досвідом.