ISW: Різке зростання цін на нафту може зіграти на руку росії в її військових зусиллях проти України

Різке зростання цін на нафту на світових ринках після ударів Ізраїлю по Ірану може зіграти на руку росії в її військових зусиллях проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
"Зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану може збільшити доходи росії від продажу нафти і поліпшити її здатність підтримувати військові дії в Україні", - вважають аналітики.
Після операції Армії оборони Ізраїлю в Ірані ф'ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 5%, до 74,47 долара за барель. За даними ISW, доходи росії від продажу нафти і газу становили приблизно 30% від загальних федеральних доходів країни у 2024 році.
Як зазначили аналітики, економічний тиск на рф дедалі більше підриває її здатність у підтримці тривалих військових кампаній проти України. Раніше російський диктатор володимир путін скаржився, що будь-яке зниження цін на нафту може призвести до "дестабілізації російської економіки".
"росія може використати раптове зростання цін на нафту, щоб подолати економічні труднощі та фінансувати затяжну війну в Україні, за умови, що ціна на нафту залишиться високою (наприклад, вище за 60 доларів за барель)", - пояснили в ISW.
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