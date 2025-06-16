Експерт: Цінові обмеження змушують "Укренерго" закуповувати електроенергію за максимальними цінами

Цінові обмеження (прайс-кепи), що діють на українському ринку електроенергії з 2019 року, перешкоджають імпорту електроенергії у періоди пікового попиту та змушують "Укренерго" закуповувати електроенергію за максимальними цінами.

Про це заявив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп.

«Якщо ринкова ціна в тих країнах, з яких ми імпортуємо, стає вищою, ніж прайс-кеп, а таке вже бувало неодноразово, то об'єктивно неможливо імпортувати. Тому що жодна компанія не буде імпортувати за вищою ціною, щоб продавати за нижчою», — пояснив Прокіп.

За його словами, найгостріше обмеження прайс-кепів проявляється влітку у вечірні години, коли на фоні спеки та ремонту енергоблоків зростає попит на електроенергію.

«У нас частина блоків в ремонті, вони готуються до зими, зростає попит у вечірні години. Сонячної генерації не вистачає, зростає попит через роботу кондиціонерів — промислових і побутових», — зазначив експерт.

Крім того, цього року в Україні значно обмежена робота гідроелектростанцій через маловоддя.

«У нас зима була практично безсніжною, і це, безумовно, впливає на продуктивність українських електростанцій», — зауважив Прокіп.

У подібних умовах ринок змушений активніше залучати імпорт, однак саме прайс-кепи роблять це технічно неможливим. У таких ситуаціях, за словами Прокіпа, НЕК "Укренерго" змушений вдаватися до аварійної допомоги.

«Це, по суті, найдорожчий сегмент ринку електроенергії. І виходить так, що через ці прайс-кепи "Укренерго" витрачає більше коштів. Ця компанія боргує багатьом учасникам українського ринку на балансуючому ринку. І вона, замість того, щоб платити ці борги, закуповує от цю дорожчу електроенергію», — наголосив експерт.

Прокіп нагадав, що прайс-кепи були введені ще у 2019 році як тимчасовий інструмент строком на 9 місяців, але діють досі.

«Відповідно до європейського регулювання в той ринок, який ми будуємо, ми зобов'язані позбутися цих прайс-кепів», — підкреслив він.

Нещодавно директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська заявила, що цінові обмеження стримують ринкову конкуренцію та гальмують розвиток нових технологій.