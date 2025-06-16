Мерц: Лідери G7 обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери "Групи семи" в Канаді обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Про це він сказав журналістам перед вильотом на саміт G7 у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Мерц наголосив, що іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, й "Іран не має права розробляти ядерною зброєю і володіти нею".

Він додав, що прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї змусив Ізраїль у п'ятницю завдати удару по іранських військових об'єктах.

"Це питання буде одним із пріоритетних на порядку денному саміту G7", – анонсував канцлер Німеччини.

Окрім того, Мерц підтвердив право Ізраїлю на самооборону і зажадав, аби Тегеран негайно припинив бомбардування ізраїльських цивільних об'єктів.