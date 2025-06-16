Мерц: Лідери G7 обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери "Групи семи" в Канаді обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном.
Про це він сказав журналістам перед вильотом на саміт G7 у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Мерц наголосив, що іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, й "Іран не має права розробляти ядерною зброєю і володіти нею".
Він додав, що прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї змусив Ізраїль у п'ятницю завдати удару по іранських військових об'єктах.
"Це питання буде одним із пріоритетних на порядку денному саміту G7", – анонсував канцлер Німеччини.
Окрім того, Мерц підтвердив право Ізраїлю на самооборону і зажадав, аби Тегеран негайно припинив бомбардування ізраїльських цивільних об'єктів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023