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Китай та росія побудують атомні електростанції в Казахстані

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російська державна атомна корпорація "росатом" та державна Китайська національна атомна корпорація CNNC залучені до будівництва перших атомних електростанцій у Казахстані.

Про це пише Reuters.

У жовтні 2024 року у Казахстані провели референдум за будівництво атомних електростанцій у країні. Казахстан заявив, що планує мати 2,4 гігавата ядерних потужностей до 2035 року.

У березні 2025 року уряд Казахстану створив Казахстанське агентство з атомної енергії та розпочав прийом заявок від розробників атомних електростанцій з інших країн. Свої заявки подали Франція, Південна Корея, Китай та росія.

Заявку "росатома" у Казахстані назвали "оптимальною". Все через те, що "росатом" залучає державне фінансування з бюджету росії для розробки та будівництва атомних електростанцій в інших країнах.

росія побудує двохреакторну станцію у Казахстані, за 400 кілометрів від міста Алмати. На станції будуть використовуватися реактори ВВЕР-1200 покоління 3+. Це російська технологія, яка використовується як всередині країни, так і за кордоном.

Китайська корпорація CNNC побудує другу АЕС у Казахстані.

В уряді Казахстану заявили, що Китай, безумовно, є однією з країн, яка має всі необхідні технології та всю промислову базу.

Китай підписав із Казахстаном угоду про прямий експорт нафти та газу — в обхід росії, через яку йде більшість транзиту нафти та газу із Казахстану.

Казахстан, Китай, росія
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