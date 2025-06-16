Китай та росія побудують атомні електростанції в Казахстані

російська державна атомна корпорація "росатом" та державна Китайська національна атомна корпорація CNNC залучені до будівництва перших атомних електростанцій у Казахстані.
Про це пише Reuters.
У жовтні 2024 року у Казахстані провели референдум за будівництво атомних електростанцій у країні. Казахстан заявив, що планує мати 2,4 гігавата ядерних потужностей до 2035 року.
У березні 2025 року уряд Казахстану створив Казахстанське агентство з атомної енергії та розпочав прийом заявок від розробників атомних електростанцій з інших країн. Свої заявки подали Франція, Південна Корея, Китай та росія.
Заявку "росатома" у Казахстані назвали "оптимальною". Все через те, що "росатом" залучає державне фінансування з бюджету росії для розробки та будівництва атомних електростанцій в інших країнах.
росія побудує двохреакторну станцію у Казахстані, за 400 кілометрів від міста Алмати. На станції будуть використовуватися реактори ВВЕР-1200 покоління 3+. Це російська технологія, яка використовується як всередині країни, так і за кордоном.
Китайська корпорація CNNC побудує другу АЕС у Казахстані.
В уряді Казахстану заявили, що Китай, безумовно, є однією з країн, яка має всі необхідні технології та всю промислову базу.
Китай підписав із Казахстаном угоду про прямий експорт нафти та газу — в обхід росії, через яку йде більшість транзиту нафти та газу із Казахстану.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023