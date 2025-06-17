Понад 62% румунів не вважають, що війна росії проти України завершиться скоро, - опитування

Понад половина громадян Румунії не вірить, що війна росії проти України закінчиться найближчим часом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування INSCOP Research, результати якого були презентовані в понеділок.
Згідно з опитуванням, понад 62% румунів не вважають, що війна росії проти України завершиться скоро, протилежної думки дотримуються майже 32%. Майже 6% респондентів не змогли відповісти на запитання.
Оптимізм щодо швидкого закінчення війни вищий серед румунської молоді та мешканців малих міст. Скептицизм більше притаманний людям похилого віку та мешканцям Бухареста.
Водночас 55,8% опитаних румунів вважають, що для припинення війни росія повинна вивести війська і повернути Україні окуповані території (у вересні 2023 року таку думку висловили 64%).
А 32,7% респондентів вважають, що для припинення війни Україна повинна піти на певні поступки росії (у вересні 2023-го такий погляд підтримували 24,1%). Майже 12% не змогли відповісти на це питання.
Опитування INSCOP Research відбулось із 26 по 30 травня 2025 року методом телефонного інтерв'ю і охопило 1150 повнолітніх громадян Румунії. Максимальна допустима похибка даних становить ±2,9%.
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