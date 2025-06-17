Кабмін: З моменту старту програми "єОселя" нею вже скористалися 17 451 українська родина

З моменту старту урядової програми іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року вже 17 451 українська родина скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах. Загальна сума виданих кредитів за цей час становить понад 28,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані пресслужби Кабміну.

За минулий тиждень видано 149 кредитів на загальну суму понад 273 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

65 військовослужбовців та силовиків;

12 медиків;

5 педагогів;

1 науковець.

Кредити під 7% отримали: