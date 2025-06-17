За понад три роки повномасштабної війни рф пошкодила або знищила в Україні понад 2 300 медичних об’єктів

Четвертий рік поспіль російські окупанти продовжують систематично обстрілювати українські лікарні, поліклініки, пологові будинки, амбулаторії – під ударом перебувають усі об’єкти, що мають забезпечувати життя та здоров’я мирних людей.

За даними МОЗ, станом на червень 2025 року зруйновані або пошкоджені 2 354 медичних заклади.

Водночас збитки мережі критичної інфраструктури можуть бути навіть ще більшими, адже через тимчасову окупацію територій наразі недоступна повна інформація про стан медзакладів у цих регіонах.

Попри це, відновлювальні роботи тривають: 653 об’єкти вже повністю відновлено, ще 315 — частково.

Йдеться як про установи на деокупованих територіях, так і про такі, що внаслідок атаки дронів мають лише вибиті вікна чи інші дефекти.

Крім того, у понад 1 400 пошкоджених будівлях медики продовжують працювати — повноцінно або тільки частково.

Частину установ тимчасово евакуйовано до інших приміщень, щоб не припиняти надання першої допомоги.

МОЗ України разом із міжнародними партнерами докладає зусиль для якнайшвидшого відновлення зруйнованих закладів.

Наприклад, нещодавно завершено ремонт консультативно-діагностичного центру в Ірпені, який постраждав ще в 2022 році.

Медична система України залишається стійкою навіть під ворожими обстрілами. І продовжує боротьбу за життя кожного українця.