Міноборони: У додатку «Резерв+» українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії у Силах оборони

З початку роботи сервісу рекрутингу у додатку для військовозобов'язаних «Резерв+» українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії у Силах оборони.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Там розповіли, що найбільше кандидатів цікавлять вакансії у піхоті, штабах, сфері БПЛА, медицині та транспортному забезпеченні.
«Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще», – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
У відомстві також зазначили, що зараз сервіс пропонує понад 9 тисяч відкритих вакансій в армії. Підбір посад здійснюється на основі короткого тесту, де користувач вказує свої навички, освіту або сферу, де має досвід.
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