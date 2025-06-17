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Міноборони: У додатку «Резерв+» українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії у Силах оборони

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З початку роботи сервісу рекрутингу у додатку для військовозобов'язаних «Резерв+» українці залишили понад 110 тисяч заявок на різні вакансії у Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Там розповіли, що найбільше кандидатів цікавлять вакансії у піхоті, штабах, сфері БПЛА, медицині та транспортному забезпеченні.

«Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще», – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У відомстві також зазначили, що зараз сервіс пропонує понад 9 тисяч відкритих вакансій в армії. Підбір посад здійснюється на основі короткого тесту, де користувач вказує свої навички, освіту або сферу, де має досвід.

Міноборони, Резерв+
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