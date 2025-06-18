Федоров: Національна мовна модель - це фундамент для нових AI-продуктів усередині України

В Україні стартувала розробка першої великої мовної моделі (LLM) українською мовою. 17 червня було підписано меморандум про стратегічне партнерство з мобільним оператором Kyivstar, який виступить ключовим інвестором проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

LLM (large language model) - це основа для створення продуктів на базі штучного інтелекту: чат-ботів, аналітичних систем, інструментів автоматизації документообігу, голосових асистентів тощо. Розробка власної української мовної моделі є важливим кроком на шляху до цифрової незалежності країни.

"Національна мовна модель - це фундамент для нових AI-продуктів усередині країни, стартапів, інвестицій і зростання економіки України", - йдеться в повідомленні.

Розробники зазначають, що LLM тренуватиметься виключно на українському корпусі текстів - від публічних джерел до історичних та культурних матеріалів. Це дозволить моделі краще розуміти український контекст, мову та специфіку комунікації, що вигідно відрізнятиме її від глобальних іноземних аналогів.

Серед ключових переваг національної моделі називають:

Якість. Розуміння українських реалій, мови, історичного та соціального контексту

Розуміння українських реалій, мови, історичного та соціального контексту Доступність. Менша вартість використання для українських компаній і користувачів

Менша вартість використання для українських компаній і користувачів Безпека. Зберігання даних в Україні, що особливо важливо для державних структур і сектору безпеки.

Перший публічний реліз мовної моделі очікується до кінця 2025 року. Вона буде доступною для державних органів, освітніх і наукових установ, громадських організацій та бізнесу.

Цей проект стане першим кроком до формування власної AI-інфраструктури в Україні, яка дозволить реалізовувати національні інновації на базі ШІ - без залежності від зовнішніх технологічних гігантів.