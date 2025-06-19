У Раді прокоментували прийняття закону про множинне громадянство

Закон про множинне громадянство надасть можливість отримати паспорт громадянина України військовим з іноземних легіонів, етнічним українцям та представникам діаспори. Водночас українські переселенці зможуть отримати іноземне громадянство.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко у коментарі Укрінформу.

«Ухвалення закону про множинне громадянство, можливість мати два і більше паспортів - надзвичайно важливий крок для мільйонів українців. Особливо це стосується тих, хто був змушений виїхати за кордон через війну. Сьогодні за межами України перебуває близько шести мільйонів наших громадян. Цей закон - саме для них», - зазначив Горбенко.

За його словами, за час перебування у інших державах багато українських громадян вже отримали посвідки на проживання, а дехто - навіть іноземні паспорти, у когось там народились діти, які можуть претендувати на громадянство за місцем народження.

«Закон дозволяє отримати таким особам громадянство країни, яка їх прихистила, і при цьому не втрачати українське громадянство, відповідно до Конституції України», - пояснив депутат.

Водночас він розповів, що закон націлено на ще одну важливу групу осіб - це іноземці, які боронять Україну.

«Серед них є люди без громадянства або громадяни інших країн. Вони ризикують життям за нашу свободу, і тому мають право отримати українське громадянство, як і їхні родичі», - підкреслив заступник голови профільного комітету.

Окрім того, ще однією з цільових груп закону є українська діаспора. Українці, які народилися і виросли і іншій країні, мають інше громадянство, зможуть не тільки відчувати себе українцем за національністю, але і юридично бути громадянами України.

«Як наголосив Президент, українців у світі - понад 60 мільйонів. І збереження української ідентичності за кордоном є надзвичайно важливим. Тепер наші співвітчизники з-за кордону також зможуть отримати громадянство України, не відмовляючись від наявного паспорта іншої держави», - додав він.