Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

У Раді прокоментували прийняття закону про множинне громадянство

96

Закон про множинне громадянство надасть можливість отримати паспорт громадянина України військовим з іноземних легіонів, етнічним українцям та представникам діаспори. Водночас українські переселенці зможуть отримати іноземне громадянство.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко у коментарі Укрінформу.

«Ухвалення закону про множинне громадянство, можливість мати два і більше паспортів - надзвичайно важливий крок для мільйонів українців. Особливо це стосується тих, хто був змушений виїхати за кордон через війну. Сьогодні за межами України перебуває близько шести мільйонів наших громадян. Цей закон - саме для них», - зазначив Горбенко.

За його словами, за час перебування у інших державах багато українських громадян вже отримали посвідки на проживання, а дехто - навіть іноземні паспорти, у когось там народились діти, які можуть претендувати на громадянство за місцем народження.

«Закон дозволяє отримати таким особам громадянство країни, яка їх прихистила, і при цьому не втрачати українське громадянство, відповідно до Конституції України», - пояснив депутат.

Водночас він розповів, що закон націлено на ще одну важливу групу осіб - це іноземці, які боронять Україну.

«Серед них є люди без громадянства або громадяни інших країн. Вони ризикують життям за нашу свободу, і тому мають право отримати українське громадянство, як і їхні родичі», - підкреслив заступник голови профільного комітету.

Окрім того, ще однією з цільових груп закону є українська діаспора. Українці, які народилися і виросли і іншій країні, мають інше громадянство, зможуть не тільки відчувати себе українцем за національністю, але і юридично бути громадянами України.

«Як наголосив Президент, українців у світі - понад 60 мільйонів. І збереження української ідентичності за кордоном є надзвичайно важливим. Тепер наші співвітчизники з-за кордону також зможуть отримати громадянство України, не відмовляючись від наявного паспорта іншої держави», - додав він.

громадянство, Горбенко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 июня 2025
Среда, 18 июня 2025
Вторник, 17 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023