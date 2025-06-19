Стефанчук пояснив, чому не підписує депутатам відрядження за кордон

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що не підписує депутатам відрядження за кордон, якщо вони не доводять свою ефективність. За його словами, серед тих, хто часто просить поїздки, переважають опозиційні політики, але не всі з них звітують про результати. Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна, передає «Главком».

«З початку цієї війни я і для себе, і для всіх поставив одне дуже важливе завдання для міжпарламентської діяльності – вона повинна бути ефективною. І це, мені здається, абсолютно зрозуміла категорія для усіх, хто займається будь-якою діяльністю. Якщо в твоїй діяльності є коефіцієнт корисної дії, якщо ти працюєш на міжпарламентському треку, в парламентських асамблеях, привозиш рішення, нема питань. Якщо ти працюєш в міжнародних командах, в перемовних командах, в командах, які включені в дипломатичні якісь речі для країни, нема питань. Але якщо ти мені пишеш заяву: прошу відрядити мене до Сполучених Штатів Америки для участі у виставі «Мами по скайпу», або взяти участь в якомусь спортивному змаганні, спостерігати за ним – вибачте мені, це точно не парламентська діяльність», – зазначив спікер.

За словами Стефанчука, деякі депутати подають заяви про участь у заходах, не пов’язаних з виконанням парламентських обов’язків, наприклад, культурних чи спортивних подіях: «Це я не з голови беру. Такі заяви справді надходять. Тому ми чітко визначили правила», – сказав він.

Він пояснив, що депутатське відрядження – це не просто дозвіл виїхати з країни, а делегування повноважень представлення Верховної Ради.

«У нас є дуже ефективні парламентські асамблеї. Парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея ОБСЄ, парламентська асамблея НАТО тощо. Це люди, які їздять і постійно привозять для України якийсь ефект у вигляді заяв, звернень, постійного тримання України в порядку денному. З іншого боку, є люди, які виїжджають по питаннях, які для мене мало зрозумілі з точки зору коефіцієнту корисної дії для України. І тому, звісно, я не можу давати відрядження. А хочу нагадати, що за період відрядження народному депутату нараховується заробітна плата, навіть якщо він їде у відрядження за власний рахунок, якщо він їде туди не для представлення парламентської функції», – сказав Стефанчук.

За його словами, він не схвалює наступні відрядження депутатам, зокрема опозиційним, поки не отримає звітів про попередні: «Крім цього, давайте дивитися і на частоту та ефективність цих відряджень. У нас є люди, це, як правило, люди з опозиції, які постійно намагаються їхати. Ще раз кажу, якщо це парламентські речі, ласкаво просимо, їдьте, приїжджайте, діліться своїм досвідом. Є люди, які вважають себе неперевершеними дипломатами, але до останнього часу не подали ні одного звіту про своє відрядження, аж поки я вже сказав: я тобі наступне відрядження не дам, поки ти не привезеш якийсь звіт, воно ж повинно залишитися в парламенті».

Спікер зазначив, що має однакові вимоги до всіх, включно із собою: «Ще раз кажу, для мене вкрай важлива ефективність, а не просто час, який проведений за кордоном. Час, який ти проводиш за кордоном, ти повинен максимально ефективно використати для того, щоб щось змінилося в Україні. Це не те, що я це до всіх, а не до себе. Я, в першу чергу, це до себе. Тому коли ви бачите всі мої відрядження, то в мене по 30-35 двосторонніх зустрічей, а не просто десь там біля туалету, в коридорі чи ще десь, – двосторонніх зустрічей за два дні. Це коли я очі в очі спілкуюсь, коли я кожного спікера можу в будь-який момент набрати, сказати, яка ситуація в Україні, що робиться, що мені потрібно від його парламенту, які заяви, які звернення».

Він також наголосив, що відрядження — це привілей, недоступна багатьом українцям, тому депутати повинні використовувати такі поїздки на користь державі: «І тому ми повинні зрозуміти, що депутати такі самі українці і повинні їхати туди з метою привести кумулятивний ефект для України, а не побачити рідних, пити чай в готелі з дітьми своїми і так далі і тому подібне» .