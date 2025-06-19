Федоров: Україна зберігає і нарощує технологічну перевагу на фронті

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна зберігає і нарощує технологічну перевагу на фронті. При цьому росіяни випереджають у виробництві дронів на оптоволокні, повідомив Федоров під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише УНН.

«Ми маємо перевагу в багаторазових коптерах, FPV-дронах і вже починаємо хакати нову нішу — оперативну глибину. Дрони на оптоволокні, стійкі до РЕБів, змінюють правила гри», — зазначив він.

Міністр також визнав, що рф першою запустила масове виробництво дронів на оптоволокні та модернізує "шахеди". При цьому він зазначив, що українські компанії не відстають і активно розробляють аналоги з глибоким радіусом дії — 30, 40, 50 км і більше.

«З FPV-дронами на фронті виглядає так, що ми залишаємо перевагу. Але дрони на оптоволокні змінили ситуацію, росія перш, потрібно це визнати, запустила у великому об'ємі, але зараз велика кількість компаній виробляє і закуповує держава дрони на оптоволокні», - повідомив Федоров.