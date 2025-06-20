Кабмін вніс зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги українцям

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Банки будуть повідомляти Пенсійний фонд про ідентифікацію громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2025 р. № 720.

Згідно з документом, якщо уповноваженим банком проводилася фізична ідентифікація особи, банк повідомляє про дату до Пенсійного фонду України шляхом надсилання інформації в електронній формі.

Інформація надсилається за її наявності (але не частіше ніж один раз на день) згідно з протоколом обміну інформацією уповноваженого банку з Пенсійним фондом України.