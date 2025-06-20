Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Кабмін вніс зміни до порядку виплати пенсій та грошової допомоги українцям

175

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Банки будуть повідомляти Пенсійний фонд про ідентифікацію громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2025 р. № 720.

Згідно з документом, якщо уповноваженим банком проводилася фізична ідентифікація особи, банк повідомляє про дату до Пенсійного фонду України шляхом надсилання інформації в електронній формі.

Інформація надсилається за її наявності (але не частіше ніж один раз на день) згідно з протоколом обміну інформацією уповноваженого банку з Пенсійним фондом України.

 

виплати, Пенсійний фонд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 20 июня 2025
Четверг, 19 июня 2025
Среда, 18 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023