Сирський: Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наголосив на необхідності змін у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Під час зустрічі з журналістами у суботу він підкреслив, що мобілізація має проводитися з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК.
"Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України - Верховним головнокомандувачем. В ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій", - сказав він.
Сирський зазначив, що ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали "цих ганебних випадків, які іноді трапляються". Зокрема, "корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті", - додав головком.
Як наголосили у Генштабі ЗСУ, випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими. Як наслідок, з метою очищення системи, 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК та СП, причетних до проступків, були переведені на інші посади у військах.
Сирський додав, що покладає багато сподівань на те, що новопризначеному командувачу Сухопутних військ генерал-майору Геннадію Шаповалову вдасться подолати ці проблемні питання.
Водночас головком підкреслив , що у рф за минулий рік "набрали" близько 440 тисяч контрактників. Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно.
Так, на сьогодні російська окупаційна армія, разом з оперативним резервом, має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України. Крім того, у них є і стратегічний резерв, це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад (це ще 121 тисяча), зазначив Сирський.
"Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія", - сказав він.
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