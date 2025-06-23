Резніков: Під час переговорів за закритими дверима росіяни ввічливі, проте не уповноважені на ухвалення рішень

Учасники російських делегацій під час переговорів за закритими дверима ввічливі, проте не уповноважені на ухваленні рішень. Вони є рупором кремля і бояться передавати "нагору" погані новини про реальний стан справ.

Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

За словами Резнікова, який був членом першої делегації у прямих переговорах з росією після повномасштабного вторгнення у 2022 році, за закритими дверима росіяни на переговорах поводяться "делікатно, дипломатично, з повагою до своїх візаві... намагаються донести свою позицію або позицію їхнього керівництва.

"Але як тільки вони виходили до медіа – ніби інші люди. Тому що їм треба було відправити сигнал до своєї аудиторії, і розказувалося абсолютно інше. Тому, що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати", - додав Резніков.

У той же час, під час переговорів вони не можуть ухвалювати жодних рішень, тільки переказують слова кремлівського керівництва.

"Вони усі, на мою думку, не мали жодної субєктності, жодного мандату на реальні переговори з точки зору домовитися. Вони виконували функцію. От їм написали, що ви маєте сказати, можливо, з маленькими коливаннями. Але ми досягли деяких позитивних моментів. Ми домовилися про гуманітарні коридори, щоб врятувати життя цивільним людям: Волноваха, Бердянськ, Маріуполь... Тисячі людей врятували", - нагадав Резніков.

У той же час, учасники російських делегацій не передають у москву дані про реальний стан справ на фронті. Резніков розповів, що коли намагався організувати перший масштабний обмін тілами, обговорюючи його з помічником президента рф володимиром мединським, то наштовхнувся на нерозуміння.

"Я кажу, у нас вже за доповідями наших військових на контрольованій нами території три тисячі тіл лежить ваших військових. Ми знаємо, що морги в білорусі всі забиті по перехопленню. Ми знаємо, що, окрім моргів, ви використовуєте крематорій мобільний. Ми це точно знаємо. Але три тисячі тіл лежать. Поки холодно, то вони собі лежать, але потім гнити почнуть, і ми готові вам їх віддати. Нехай Червоний Хрест допоможе, але ми хочемо наших забрати і поховати їх, віддати родинам. мединський дуже здивувався. Подивився на олександра фоміна, це заступник сергія шойгу тоді був. У того – poker face: ми не підтверджуємо, у нас там 60 померлих через COVID й на тому все", - розповів колишній міністр оборони України.