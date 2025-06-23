Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Резніков: Під час переговорів за закритими дверима росіяни ввічливі, проте не уповноважені на ухвалення рішень

99

Учасники російських делегацій під час переговорів за закритими дверима ввічливі, проте не уповноважені на ухваленні рішень. Вони є рупором кремля і бояться передавати "нагору" погані новини про реальний стан справ.

Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

За словами Резнікова, який був членом першої делегації у прямих переговорах з росією після повномасштабного вторгнення у 2022 році, за закритими дверима росіяни на переговорах поводяться "делікатно, дипломатично, з повагою до своїх візаві... намагаються донести свою позицію або позицію їхнього керівництва.

"Але як тільки вони виходили до медіа – ніби інші люди. Тому що їм треба було відправити сигнал до своєї аудиторії, і розказувалося абсолютно інше. Тому, що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати", - додав Резніков.

У той же час, під час переговорів вони не можуть ухвалювати жодних рішень, тільки переказують слова кремлівського керівництва.

"Вони усі, на мою думку, не мали жодної субєктності, жодного мандату на реальні переговори з точки зору домовитися. Вони виконували функцію. От їм написали, що ви маєте сказати, можливо, з маленькими коливаннями. Але ми досягли деяких позитивних моментів. Ми домовилися про гуманітарні коридори, щоб врятувати життя цивільним людям: Волноваха, Бердянськ, Маріуполь... Тисячі людей врятували", - нагадав Резніков.

У той же час, учасники російських делегацій не передають у москву дані про реальний стан справ на фронті. Резніков розповів, що коли намагався організувати перший масштабний обмін тілами, обговорюючи його з помічником президента рф володимиром мединським, то наштовхнувся на нерозуміння.

"Я кажу, у нас вже за доповідями наших військових на контрольованій нами території три тисячі тіл лежить ваших військових. Ми знаємо, що морги в білорусі всі забиті по перехопленню. Ми знаємо, що, окрім моргів, ви використовуєте крематорій мобільний. Ми це точно знаємо. Але три тисячі тіл лежать. Поки холодно, то вони собі лежать, але потім гнити почнуть, і ми готові вам їх віддати. Нехай Червоний Хрест допоможе, але ми хочемо наших забрати і поховати їх, віддати родинам. мединський дуже здивувався. Подивився на олександра фоміна, це заступник сергія шойгу тоді був. У того – poker face: ми не підтверджуємо, у нас там 60 померлих через COVID й на тому все", - розповів колишній міністр оборони України.

Резніков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 23 июня 2025
Воскресенье, 22 июня 2025
Суббота, 21 июня 2025
Пятница, 20 июня 2025
Четверг, 19 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023