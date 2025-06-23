Reuters: Атака США на іранські ядерні об'єкти призведе до зростання цін на нафту

Атака США на іранські ядерні об'єкти може спричинити негайну реакцію на світових ринках після їх відкриття, що призведе до зростання цін на нафту. Також не виключено, що ринки можуть тимчасово опинитися у невизначеності.
Про це пише Reuters, посилаючись на заяви деяких інвесторів.
«Я думаю, що ринки спочатку будуть стривожені, і я думаю, що нафта відкриється зростанням», – сказав Марк Спіндель, головний інвестиційний директор Potomac River Capital.
За його словами, відразу після оголошення США про удари по Ірану інвестори очікували, що втручання Дональда Трампа, швидше за все, викличе розпродаж акцій і можливий попит на долар та інші активи, коли розпочнуться торги, «але також заявили, що зберігається велика невизначеність щодо конфлікту».
«Я думаю, що невизначеність охопить ринки, оскільки тепер американці по всьому світу опинилися у вразливому стані. Це підвищить невизначеність та волатильність, особливо на ринку нафти», – додав він.
Однак Шпіндель заявив, що інвестори поки мають час відреагувати на новини про атаки США до відкриття ринків.
Як пише видання, водночас економісти попереджають, що різке зростання цін на нафту може завдати шкоди світовій економіці, і так напружену через тарифи Трампа.
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