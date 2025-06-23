WSJ: США заявили Ірану, що атаки по ядерних об’єктах були одноразовими

США заявили Ірану, що атаки по ядерних об’єктах були одноразовими. У Вашингтоні запевнили: ескалації не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Адміністрація Дональда Трампа встановила контакт з іранською владою та передала повідомлення: атаки США на ядерні об'єкти не мали на меті зміну режиму в Тегерані, а були одноразовою операцією.
За словами джерела видання, мета удару - створити ситуацію, "коли її ніхто не очікує".
За кілька днів до цього, 19 червня, Дональд Трамп публічно заявив, що дає Ірану два тижні на виконання вимог США, і лише потім може віддати наказ про атаку.
Але вже через два дні президент США санкціонував раптові удари по іранських ядерних об’єктах.
Як зазначає видання, це рішення ухвалювалося після тижнів обговорень у Вашингтоні й у тісній координації з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
У Білому домі переконують, що мали на меті лише сигнал, а не широкомасштабну ескалацію.
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