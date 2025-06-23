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Резніков прокоментував постачання зброї в Україну: Маємо партнерів в Європі, які нарешті прокинулися

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США скорочують постачання конвенційної зброї Україні, від якої Київ був гостро залежний на початку повномасштабного вторгнення, але це не трагедія. Оскільки зараз війна стала гібридною, на перший план вийшли дрони. І в України є "партнери в Європі, які нарешті прокинулися". Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

За його словами, сьогодні ця війна дуже змінилася. Конвенційна зброя (традиційна, яка регулюється міжнародними договорами) вже менш є вирішальним фактором.

Хоча головним залишається ППО і захист неба, де задіяні "дорогі системи – Patriot, NASAMS". Проте постачання озброєння для оборони України після демаршу американського лідера Дональда Трампа посилили європейські партнери України.

"У нас є партнери в Європі, які нарешті прокинулися. Особливо це було видно, коли наш президент перелітав зі Штатів у Лондон після цієї відомої зустрічі в Овальному кабінеті. Прямо вся європейська лідерська спільнота піднялися, і сьогодні ми з вами бачимо дуже позитивний тренд... Європа прокинулася, а Європа це шалені ресурси. І грошові в першу чергу. Якщо навіть є країни, які не виготовляють зброю, в них є гроші", - сказав Резніков.

На думку ексміністра оборони України, зараз необхідно активно використовувати на фронті бойові дрони.

"Чому дуже добре користуються повагою і попитом на полі бою FPV-дрони? Він з термокамерою коштує від 300 до 500 доларів, в залежності від комплектації і спроможності батареї нести його на 15 чи 25 пять кілометрів. Але він може знищити 12-мільйоний російський танк, наприклад, тому коли хтось приходить і каже: ми зробили класні дрони за півтори тисячі доларів. Я кажу: нафіга? Можна 3 купити за них і знищити більше ворожої техніки. Тобто це питання ефективності", - додав Резніков.

Резніков
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