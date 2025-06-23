Резніков прокоментував постачання зброї в Україну: Маємо партнерів в Європі, які нарешті прокинулися

США скорочують постачання конвенційної зброї Україні, від якої Київ був гостро залежний на початку повномасштабного вторгнення, але це не трагедія. Оскільки зараз війна стала гібридною, на перший план вийшли дрони. І в України є "партнери в Європі, які нарешті прокинулися". Про це заявив колишній міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.
За його словами, сьогодні ця війна дуже змінилася. Конвенційна зброя (традиційна, яка регулюється міжнародними договорами) вже менш є вирішальним фактором.
Хоча головним залишається ППО і захист неба, де задіяні "дорогі системи – Patriot, NASAMS". Проте постачання озброєння для оборони України після демаршу американського лідера Дональда Трампа посилили європейські партнери України.
"У нас є партнери в Європі, які нарешті прокинулися. Особливо це було видно, коли наш президент перелітав зі Штатів у Лондон після цієї відомої зустрічі в Овальному кабінеті. Прямо вся європейська лідерська спільнота піднялися, і сьогодні ми з вами бачимо дуже позитивний тренд... Європа прокинулася, а Європа це шалені ресурси. І грошові в першу чергу. Якщо навіть є країни, які не виготовляють зброю, в них є гроші", - сказав Резніков.
На думку ексміністра оборони України, зараз необхідно активно використовувати на фронті бойові дрони.
"Чому дуже добре користуються повагою і попитом на полі бою FPV-дрони? Він з термокамерою коштує від 300 до 500 доларів, в залежності від комплектації і спроможності батареї нести його на 15 чи 25 пять кілометрів. Але він може знищити 12-мільйоний російський танк, наприклад, тому коли хтось приходить і каже: ми зробили класні дрони за півтори тисячі доларів. Я кажу: нафіга? Можна 3 купити за них і знищити більше ворожої техніки. Тобто це питання ефективності", - додав Резніков.
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