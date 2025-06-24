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Шуляк: Питання множинного громадянства все ж таки об’єднує українців

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Шуляк: Питання множинного громадянства все ж таки об’єднує українців

Ухвалений у другому читанні законопроєкт №11469 "Про множинне громадянство" очікує на підпис президента. Попри досить складний, але максимально детальний процес обговорення його усіх аспектів, законопроєкт було доопрацьовано до другого читання і ухвалено більше ніж 226 голосами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк в ефірі "Українського радіо".

За її словами, і опозиція, і прихильники законопроєкту знайшли спільну мову щодо нього, оскільки його метою є дати можливість мільйонам етнічних українців по всьому світу отримати українське громадянство без відмови від вже наявного паспорта.

"Це рішення відкриває реальні можливості для збереження зв’язку з тими, хто через війну або раніше був змушений покинути країну", - каже нардепка.

Шуляк наголосила, що наразі надважливо шукати теми, які не роз’єднують, а об’єднують українців.

"А питання множинного громадянства все ж таки об’єднує. У 1991 році в Україні проживало понад 50 мільйонів людей, зараз більше ніж 25 мільйонів українців розкидані по понад 100 країнах світу", - наголосила вона.

За її словами, механізм, який дозволяє етнічним українцям легально отримати український паспорт, особливо актуальний зараз, коли багато держав через війну спростили процедури набуття свого громадянства для українців. У результаті - десятки тисяч людей отримують іноземні паспорти, але при цьому не мають змоги зберегти зв’язок із Батьківщиною на офіційному рівні.

"Наші креативні, працелюбні українці, які зараз працюють не в Україні, повинні мати шанс мати український паспорт і повертатися - щоб їх нічого не стримувало", - заявила вона.

Олена Шуляк також спростувала ключові закиди опозиції щодо начебто "закритості" законопроєкту та відсутності громадських обговорень. За її словами, це не відповідає дійсності, адже документ проходив максимально відкриту і тривалу дискусію.

"Опозиція каже, що не було суспільного обговорення, що законопроєкт був політичним і просто швидко проголосований. Але це не так. Цей законопроєкт обговорювали і парламентські комітети, і експертне середовище, і громадянське суспільство. Він був визначений Президентом як невідкладний ще в серпні 2024 року. І лише через рік ми його ухвалили у другому читанні", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що парламентські комітети працювали публічно, засідання були відкриті онлайн, а за результатами дискусій документ отримав більше ніж 226 голосів у сесійній залі.

Щодо закиду про "відсутність дискусії в залі", Шуляк нагадала, що під час другого читання депутати внесли до законопроєкту понад тисячу правок, більшість із яких мала ознаки політичного спаму.

"Є така практика - хтось подає сотні правок, а потім каже: я згоден їх зняти, якщо мене пустять до трибуни на 5-10 хвилин. Це політична гра. Але для того, щоб не блокувати закон тижнями, іноді доводиться йти на поступки", - зазначила вона.

На прикладі законопроєкту про компенсацію в межах програми "єВідновлення" Шуляк нагадала, як подібні дії можуть поставити під загрозу важливі рішення.

"Тоді опозиція наполягала на заміні слова “компенсація” на “відшкодування”, і через це українці могли б довго не отримати виплати, бо Парламент би тижнями обговорював правки", - навела приклад парламентарка.

Вона також зупинилася на реакції української діаспори, яка, за її словами, вже позитивно сприйняла ухвалення законопроєкту і висловлює підтримку.

"Вони вже дякують. Але нам потрібно спростовувати фейки - наприклад, що громадянство можна буде отримати онлайн. Це неправда. Людина має щонайменше 5 років жити в Україні, скласти іспити з мови та Конституції. Процедура не буде простою", - резюмувала вона.

Шуляк, множинне громадянство
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