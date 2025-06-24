Експерт: Ціни на нафту і газ зростатимуть до стабілізації ситуації на Близькому Сході

Ринки навряд чи відчують дефіцит нафти і газу через військову кампанію Ізраїлю в Ірані, однак ціни на ці енергоресурси зростатимуть до стабілізації ситуації.

Таку думку висловив керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп у коментарі Укрінформу.

"Катар - це другий за розміром експортер скрапленого газу. Якщо раптом будуть перебої із постачанням - вони відобразяться на ціні", - сказав Прокіп, коментуючи заяви Ірану щодо перекриття Ормузької протоки.

Водночас експерт висловив сумнів у тому, що Іран дійсно заблокує прохід суден через протоку. "Тут багато гравців як зі сторони попиту, так і зі сторони пропозиції (енергоресурсів - ред.), які не зацікавлені у цьому. Це, з одного боку, країни Аравійського півострова, які експортують нафту, друге - це Китай, який є найбільшим імпортером нафти і підтримує партнерські відносини з Іраном", - пояснив він.

Прокіп зауважив, що саме до Китаю Іран в обхід санкцій постачав більшу частину своєї нафти. Він також нагадав, що Іран регулярно погрожує перекрити Ормузьку протоку: такі заяви мали місце, наприклад, під час ірано-іракської війни, у 2012, 2018, 2024 роках. Це питання країна використовує як фактор тиску на США.

"Думаю, фізичного дефіциту ми не побачимо, але допоки ситуація не стабілізується, буде тиск на ціни і нафти, і газу", - додав Прокіп.