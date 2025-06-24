Financial Times: Німеччина та Італія наполягають на поверненні $245 млрд золота зі США

Хоча Нью-Йорк залишається, можливо найважливішим торговим центром світу для золота, але наразі Німеччина та Італія наполягають на поверненні $245 млрд золота зі США. Європейські країни стурбовані втручанням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в незалежність Федерального резервного банку.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Опитування серед понад 70 світових центральних банків цього тижня показало, що дедалі більше з них розглядають можливість зберігання свого золота всередині країни. Ключові причини - побоювання щодо здатності отримати доступ до злитків у разі кризи.

У теперішній час Німеччина та Італія взагалі зіткнулися зі закликами вивести своє золото з Нью-Йорка. Такі фактори, як заклики президента Дональда Трампа, його плани та думки у контексті діяльності Федеральної резервної системи США, а також посилення геополітичної турбулентності.

Все перераховане впливає та створює "вагомі аргументи" на користь переміщення більшої кількості золота до Європи чи Німеччини "у неспокійні часи", пише FT.

Згідно з даними Всесвітньої ради по золоту, Німеччина та Італія посідають друге і третє місця у світі за обсягом національних золотих резервів після США - 3 352 тонни і 2 452 тонни, відповідно.

Обидві країни значною мірою покладаються на Федеральну резервну систему Нью-Йорка на Манхеттені як на зберігача, кожна з них зберігає більше третини своїх злитків у США. За підрахунками FT, сукупна ринкова вартість золота, що зберігається в США, становить понад 245 мільярдів доларів.

Петер Гаувайлер, відомий колишній консервативний депутат від баварського Християнсько-соціального союзу, наголосив, що Бундесбанк "не повинен йти на жодні спрощені шляхи", коли йдеться про захист золотих резервів країни.

Нам потрібно розглянути питання, чи стало зберігання золота за кордоном безпечнішим і стабільнішим за останнє десятиліття, чи ні.

Він додав, що "відповідь на це питання є самоочевидною", та зазначив - геополітичний ризик зробив світ більш небезпечним.

Асоціація платників податків Європи надіслала листи до міністерств фінансів і центральних банків Німеччини та Італії, закликаючи політиків переглянути свою залежність від ФРС як зберігача їхнього золота.

"Ми дуже стурбовані втручанням Трампа в незалежність Федерального резервного банку", - заявив FT президент TAE Міхаель Єгер.

У Німеччині низова кампанія за "репатріацію нашого золота" з 2010 року змінила політику Бундесбанку. У 2013 році центральний банк Німеччини вирішив зберігати половину своїх резервів вдома, перемістивши 674 тонни злитків з Парижа та Нью-Йорка до своєї штаб-квартири у Франкфурті в рамках операції з високим рівнем безпеки, яка вартістю 7 мільйонів євро. Наразі 37 відсотків золотих резервів Бундесбанку зберігаються в Нью-Йорку.

У 2019 році в Італії ультраправа партія Мелоні "Брати Італії", ще перебуваючи в опозиції, лобіювала репатріацію золотих резервів країни. Мелоні пообіцяла повернути італійське золото додому, якщо її партія прийде до влади.

Фабіо Рампеллі, член парламенту від партії "Брати Італії", заявив, що нинішня позиція партії полягає в тому, що "географічне розташування" італійського золота має лише "відносне значення", враховуючи, що воно знаходиться під опікою "історичного друга та союзника".